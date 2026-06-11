GAEJURI/MPRJ obteve a condenação - Foto: Divulgação/MPRJ

GAEJURI/MPRJ obteve a condenaçãoFoto: Divulgação/MPRJ

Publicado 11/06/2026 16:49

Três Rios - O Tribunal do Júri de Três Rios condenou, nesta terça-feira (9), Diovani Costa da Silva, conhecido como "Guim", a 22 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores. A decisão atende à denúncia apresentada pelo Grupo de Atuação Especializada do Tribunal do Júri do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAEJURI/MPRJ).

Diovani foi responsabilizado pela morte de Jordan Marcelo Lima de Souza Arnizau, assassinado a tiros em abril de 2024. De acordo com o Ministério Público, o crime teve relação com a atuação da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) e com disputas pelo domínio territorial na região.

Durante o julgamento, as promotoras de Justiça Mariáh Paixão e Rita Cid sustentaram que o homicídio foi motivado por interesses da organização criminosa e apresentaram laudos periciais, depoimentos e outras provas produzidas ao longo da investigação. A sessão também foi acompanhada pela promotora de Justiça Gabriela Lopes, titular da Promotoria de Justiça de Três Rios responsável pelo caso.

Segundo as investigações, Diovani e outro acusado contaram com a participação de dois adolescentes para executar o crime. O grupo teria cercado a vítima para impedir qualquer possibilidade de fuga. Jordan ainda tentou escapar, mas foi atingido por diversos disparos. O corréu responde ao processo em separado.

O Conselho de Sentença acolheu integralmente a tese apresentada pelo Ministério Público, reconhecendo as qualificadoras descritas na denúncia e a prática do crime de corrupção de menores, em razão do envolvimento direto dos adolescentes na execução do homicídio.

Para a coordenadora do GAEJURI/MPRJ, promotora de Justiça Simone Sibilio, a condenação representa uma resposta do sistema de Justiça a crimes violentos relacionados à criminalidade organizada.

"A condenação reafirma a efetividade da atuação do Tribunal do Júri no enfrentamento de crimes violentos ligados à criminalidade organizada e representa uma resposta firme do sistema de Justiça diante de uma execução praticada com extrema gravidade", destacou.

