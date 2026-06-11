GAEJURI/MPRJ obteve a condenaçãoFoto: Divulgação/MPRJ
Homem é condenado a 22 anos de prisão por homicídio ligado ao tráfico em Três Rios
Condenado por homicídio qualificado e corrupção de menores, réu participou da execução de um homem morto a tiros em 2024 em um crime associado à disputa territorial de facção criminosa em Três Rios
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Prefeitura de Três Rios inicia obra de infraestrutura e drenagem urbana na Rua da Maçonaria
Diversas mudanças no trânsito irão ocorrer nesta primeira etapa das intervenções
Firjan Centro-Sul realiza evento para debater as novas tendências de mercado
Ação visa contribuir para o desenvolvimento de empresas da região
Artesãs de Três Rios levam talento e identidade cultural do município para exposição internacional em Lisboa
Grupo Maria das Artes representa o município em mostra que celebra os 50 anos de carreira do artista Cocco Barçante
Festival Verde leva música ao Horto Municipal durante a Semana do Meio Ambiente
Com entrada gratuita, o festival reunirá artistas locais e regionais em apresentações ao ar livre
Entorno da Praça São Sebastião será interditado para confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi
Motoristas devem utilizar rotas alternativas
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