Tapetes serão confeccionados no localFoto: Divulgação/PMTR
Entorno da Praça São Sebastião será interditado para confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi
Motoristas devem utilizar rotas alternativas
Três Rios - A partir da meia-noite de quarta para quinta-feira (4), o entorno da Praça São Sebastião será temporariamente interditado para a confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi.
A medida tem como objetivo garantir a segurança dos voluntários, fiéis e equipes envolvidas na preparação da celebração, além de proporcionar melhores condições para a realização dos trabalhos que mantêm viva uma das mais importantes tradições religiosas e culturais do município.
Todos os anos, a confecção dos tapetes reúne a comunidade em um momento de fé, dedicação e expressão artística, transformando as ruas ao redor da praça em um cenário especial para as celebrações de Corpus Christi.
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