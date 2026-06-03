Tapetes serão confeccionados no local - Foto: Divulgação/PMTR

Tapetes serão confeccionados no localFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 03/06/2026 18:10

Três Rios - A partir da meia-noite de quarta para quinta-feira (4), o entorno da Praça São Sebastião será temporariamente interditado para a confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi.

A medida tem como objetivo garantir a segurança dos voluntários, fiéis e equipes envolvidas na preparação da celebração, além de proporcionar melhores condições para a realização dos trabalhos que mantêm viva uma das mais importantes tradições religiosas e culturais do município.

Todos os anos, a confecção dos tapetes reúne a comunidade em um momento de fé, dedicação e expressão artística, transformando as ruas ao redor da praça em um cenário especial para as celebrações de Corpus Christi.

