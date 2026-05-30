Ação foi realizada pelo 38º BPMFoto: Reprodução
Polícia apreende drogas no Triângulo, em Três Rios
Motocicleta também foi retirada de circulação
Três Rios - Na tarde deste sábado (30), a Polícia militar apreendeu uma motocicleta e uma quantidade expressiva de drogas no bairro Triângulo, em Três Rios. A ação ocorreu em uma área de mata na Rua do Contorno.
Segundo a PM, foram localizadas 100 pedras de crack, 98 pinos de cocaína, 63 porções de skank e uma porção de maconha.
A ocorrência foi registrada na 108ª DP.
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