Visita técnica em Três Rios - Foto: Divulgação

Visita técnica em Três RiosFoto: Divulgação

Publicado 28/05/2026 18:23

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios recebeu, na última terça-feira (26), a visita técnica de engenheiras da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP) para o desenvolvimento do projeto de sinalização turística do município. Na ocasião, foram percorridos diversos pontos da região central da cidade, com o objetivo de realizar levantamentos e estudos técnicos para a implantação das novas placas indicativas.

A ação faz parte do Termo de Cooperação Técnica firmado entre a Prefeitura de Três Rios e o Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura do Estado do Rio de Janeiro (IEEA), voltado à elaboração do novo Projeto de Engenharia de Tráfego do município.

O trabalho será desenvolvido em duas etapas. Esta foi a segunda visita técnica da primeira fase do projeto. Na etapa anterior, as equipes realizaram levantamentos em outras áreas da cidade e também no distrito de Bemposta, dando início ao processo de criação da Sinalização Indicativa e Turística do município.

A proposta prevê a instalação de placas destinadas a orientar moradores e visitantes, facilitando o acesso aos atrativos locais e contribuindo para a valorização dos principais pontos turísticos de Três Rios.