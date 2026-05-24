Atendimento será na Praça São Sebastião - Foto: Divulgação/PMTR

Atendimento será na Praça São SebastiãoFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 24/05/2026 19:36

Três Rios - O município de Três Rios vai receber, entre os dias 26 e 29 de maio, a ação itinerante “CAU/RJ Perto de Você”, promovida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro em parceria com a Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Habitação.

A iniciativa tem como objetivo aproximar o Conselho dos profissionais da região, oferecendo atendimento presencial, orientações técnicas e suporte especializado para arquitetas, arquitetos e urbanistas.

Durante os quatro dias de ação, os profissionais poderão esclarecer dúvidas e receber atendimento relacionado à emissão e regularização de RRTs (Registro de Responsabilidade Técnica), registro profissional, ética e legislação, além de informações sobre tabela de honorários e demais serviços oferecidos pelo CAU/RJ.

O atendimento acontecerá na Praça São Sebastião, no Centro da cidade, das 9h às 17h, com intervalo entre 12h e 13h.

