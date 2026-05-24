Atendimento será na Praça São SebastiãoFoto: Divulgação/PMTR
Três Rios recebe ação itinerante do CAU/RJ com atendimento gratuito para arquitetos e urbanistas
Atendimento será na Praça São Sebastião
Três Rios recebe ação itinerante do CAU/RJ com atendimento gratuito para arquitetos e urbanistas
Atendimento será na Praça São Sebastião
Fiscalização ambiental flagra descarte ilegal em área de mata em Três Rios
Ação ocorreu após denúncia anônima
Esporte Para Todos chega ao bairro Santa Terezinha neste domingo
Programação acontece das 8h às 12h
PRF promove ação educativa do Maio Amarelo para estudantes em Três Rios
Cerca de 70 alunos do 8º e 9º anos da Escola Municipal Prefeito Alberto Lavinas (CIEP 427) foram contemplados com a atividade
Três Rios intensifica manutenção de estradas rurais em Bemposta
Via é estratégica para o acesso a empresas, indústrias e para o escoamento da produção pecuária local
Centro de Três Rios recebe o 'Ruas de Compras' neste fim de semana com atrações, promoções e música ao vivo
Evento terá três dias de duração
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.