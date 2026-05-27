Escola Municipal Samir Macedo Nasser - Foto: Divulgação/PMTR

Escola Municipal Samir Macedo NasserFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 27/05/2026 21:50

Três Rios - A Secretaria Municipal de Educação de Três Rios está com inscrições abertas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), oferecendo ensino gratuito, flexível e de qualidade para moradores que desejam retomar e concluir os estudos.

O programa é destinado a jovens e adultos a partir de 15 anos que ainda não concluíram o Ensino Fundamental. A proposta busca ampliar o acesso à educação e incentivar novas oportunidades de crescimento pessoal e profissional para a população trirriense.

As inscrições podem ser realizadas presencialmente em duas unidades da rede municipal: no C. M. Walter Francklin, localizado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 117, Centro, e na E. M. Samir Nasser, situada na Rua Joaquim Pinto Portela, nº 587, Vila Isabel.