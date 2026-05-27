Ação da PRF no Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição - Foto: Divulgação/PRF

Ação da PRF no Hospital de Clínicas Nossa Senhora da ConceiçãoFoto: Divulgação/PRF

Publicado 27/05/2026 14:39

Três Rios - Na manhã desta quarta-feira (27), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por meio do Grupo de Educação para o Trânsito (GETRAN), realizou uma palestra para promover a campanha “Maio Amarelo 2026” em Três Rios. A ação foi para colaboradores do Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição.

Durante o evento, os agentes apresentaram dados sobre acidentes e fatalidades no trânsito. Também foram abordadas as principais causas de aumento da sinistralidade, como a embriaguez ao volante, ultrapassagens em locais proibidos, uso do celular ao volante, desrespeito às normas de circulação, desobediência aos limites de velocidade e a falta do uso do cinto de segurança.

O evento teve como objetivo promover a conscientização do público sobre a importância de manter boas práticas nas estradas, para assim promover um trânsito mais seguro para todos.