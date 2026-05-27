Ação da PRF no Hospital de Clínicas Nossa Senhora da ConceiçãoFoto: Divulgação/PRF
PRF promove evento sobre segurança no trânsito em hospital de Três Rios
Ação faz parte da campanha "Maio Amarelo"
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Três Rios recebe ação itinerante do CAU/RJ com atendimento gratuito para arquitetos e urbanistas
Atendimento será na Praça São Sebastião
Fiscalização ambiental flagra descarte ilegal em área de mata em Três Rios
Ação ocorreu após denúncia anônima
Esporte Para Todos chega ao bairro Santa Terezinha neste domingo
Programação acontece das 8h às 12h
PRF promove ação educativa do Maio Amarelo para estudantes em Três Rios
Cerca de 70 alunos do 8º e 9º anos da Escola Municipal Prefeito Alberto Lavinas (CIEP 427) foram contemplados com a atividade
Três Rios intensifica manutenção de estradas rurais em Bemposta
Via é estratégica para o acesso a empresas, indústrias e para o escoamento da produção pecuária local
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