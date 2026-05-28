Reunião na Prefeitura - Foto: Divulgação/PMTR

Reunião na PrefeituraFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 28/05/2026 13:59

Três Rios - O prefeito de Três Rios, Jonas Dico, recebeu nesta quarta-feira (27) representantes da categoria dos taxistas do município para uma reunião voltada ao diálogo, escuta das demandas da classe e discussão de melhorias para a mobilidade urbana da cidade.



Durante o encontro, foram debatidas pautas relacionadas à infraestrutura dos pontos de táxi, condições de trabalho dos profissionais e ações que possam contribuir para a organização e fortalecimento do transporte individual no município.



Segundo o prefeito Jonas Dico, ouvir os profissionais que atuam diretamente nas ruas é fundamental para o planejamento das ações da cidade. “Os taxistas conhecem de perto a realidade da mobilidade urbana de Três Rios. Nosso objetivo é manter esse diálogo aberto para avançarmos em melhorias que impactem positivamente o trânsito, o transporte e a qualidade do atendimento à população”, destacou.



Entre os temas abordados, também estiveram melhorias estruturais nos pontos de táxi e iniciativas voltadas à valorização da categoria.

Também participaram do encontro o vice-prefeito Liliu, o secretário municipal de Transporte e Mobilidade, Fábio Luiz, e o presidente do COMANTRI, Marco Antonio.