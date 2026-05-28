Reunião na PrefeituraFoto: Divulgação/PMTR
Durante o encontro, foram debatidas pautas relacionadas à infraestrutura dos pontos de táxi, condições de trabalho dos profissionais e ações que possam contribuir para a organização e fortalecimento do transporte individual no município.
Segundo o prefeito Jonas Dico, ouvir os profissionais que atuam diretamente nas ruas é fundamental para o planejamento das ações da cidade. “Os taxistas conhecem de perto a realidade da mobilidade urbana de Três Rios. Nosso objetivo é manter esse diálogo aberto para avançarmos em melhorias que impactem positivamente o trânsito, o transporte e a qualidade do atendimento à população”, destacou.
Entre os temas abordados, também estiveram melhorias estruturais nos pontos de táxi e iniciativas voltadas à valorização da categoria.
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