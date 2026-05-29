Arma e munições apreendidasFoto: Divulgação/38º BPM
PM apreende arma e munições no Purys, em Três Rios
Ação aconteceu após denúncia anônima
Três Rios recebe visita técnica para implantação de sinalização turística no município
EMOP visitou o município
Taxistas apresentam demandas da categoria ao prefeito Jonas Dico
Pontos importantes para a classe foram debatidos
Três Rios abre inscrições para EJA com novas oportunidade para jovens e adultos concluírem os estudos
Programa é destinado a jovens e adultos a partir de 15 anos que não concluíram o Ensino Fundamental
PRF promove evento sobre segurança no trânsito em hospital de Três Rios
Ação faz parte da campanha "Maio Amarelo"
Três Rios recebe ação itinerante do CAU/RJ com atendimento gratuito para arquitetos e urbanistas
Atendimento será na Praça São Sebastião
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.