Arma e munições apreendidas - Foto: Divulgação/38º BPM

Arma e munições apreendidasFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 29/05/2026 19:20

Três Rios - A Polícia Militar realizou uma ação em Três Rios que terminou com uma arma e munições apreendidas nesta quinta-feira (28). A ocorrência foi no bairro Purys.

Segundo o 38º BPM, os agentes receberam uma denúncia anônima de que um imóvel estaria sendo usado para dar suporte logístico a uma facção criminosa e foram até o local. Na residência, uma sacola preta foi encontrada na calha do telhado contendo uma pistola 9mm Emtan Ramon (com numeração raspada), um carregador alongado e 32 munições calibre 9mm intactas.

A ocorrência foi apresentada na 108ª DP.