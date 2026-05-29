Concursados tomaram posse nesta sexta - Foto: Divulgação/PMTR

Concursados tomaram posse nesta sextaFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 29/05/2026 20:14

Três Rios - Mais três candidatos aprovados no concurso público de 2024 foram empossados pela Prefeitura de Três Rios nesta sexta-feira (29). A cerimônia de posse aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Foram nomeados um motorista de transporte escolar, uma professora DOC I e uma guarda municipal. Com essa nova etapa, o número total de convocados chega a 435, mais que o dobro das 190 vagas inicialmente previstas no Edital nº 001/23.

Para o prefeito Jonas Dico, a expansão do quadro reafirma o compromisso da gestão com a valorização do servidor público. “Sou servidor de carreira há 24 anos e mantenho o compromisso de fortalecer o funcionalismo municipal, garantindo melhores condições de trabalho e aprimorando, continuamente, os serviços prestados à nossa população”, destacou o prefeito.