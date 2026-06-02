CER II Planeta VidaFoto: Divulgação
CER II Planeta Vida amplia canais de atendimento e passa a oferecer suporte via WhatsApp
Usuários que não utilizam o WhatsApp continuarão sendo atendidos normalmente por ligações telefônicas
Três Rios - A população de Três Rios agora conta com mais praticidade para acessar os serviços do Centro Especializado em Reabilitação (CER II) Planeta Vida. A unidade passou a disponibilizar atendimento também por meio do WhatsApp, facilitando a comunicação entre usuários e a equipe de profissionais.
Para marcação de sessões de fisioterapia, o contato deve ser feito pelo número (24) 2255-5149. Já para esclarecimento de dúvidas e obtenção de informações sobre os serviços oferecidos pela unidade, o número disponível é (24) 2255-3392.
Os usuários que não utilizam WhatsApp continuarão sendo atendidos normalmente por meio de ligações telefônicas nos mesmos números.
Referência em reabilitação na região Centro-Sul Fluminense, o CER II Planeta Vida realiza mais de 5.500 atendimentos mensais, oferecendo assistência multidisciplinar a pessoas com deficiência física e intelectual, idosos e demais usuários que necessitam de acompanhamento especializado.
Três Rios
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