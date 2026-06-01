Drogas apreendidas pela PM - Foto: Divulgação/38º BPM

Drogas apreendidas pela PMFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 01/06/2026 15:03

Três Rios - A Polícia Militar realizou uma ação que resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas na Margem Direita, em Três Rios. O trabalho ocorreu após um menor infrator ter sido interceptado e buscas pessoas serem feitas na sua residência.

Foram encontradas 3.387 pedras de crack, 112 pinos de cocaína, dois galões com "cheirinho da loló", frascos para o envase do material e R$ 131 em espécie.

A ocorrência foi registrada na 108ª DP, onde o menor permaneceu apreendido à disposição da Justiça.