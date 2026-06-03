Operação em Três RiosFoto: Divulgação/38º BPM
Operação termina com arma, drogas e munições apreendidas em Três Rios
Homem foi preso e adolescente apreendida
Três Rios - Nesta quarta-feira (3), as polícias Civil e Militar realizaram uma operação para o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Três Rios. Um homem de 39 anos foi preso e uma adolescente, de 17, apreendida. Drogas, munições e uma arma foram encontradas.
Com os detidos, os agentes apreenderam uma pistola calibre .380 com numeração suprimida, 10 munições, 10 pinos de cocaína, uma bucha de maconha, dois aparelhos celulares, uma balança de precisão e material utilizado para o preparo e fracionamento de entorpecentes.
Em outra ação, no Habitar, os agentes apreenderam 239 pinos de cocaína, 41 buchas de maconha, aproximadamente cinco litros de loló, 40 frascos para acondicionamento da substância, uma balança de precisão, além de munições de diversos calibres e dinheiro em espécie.
Ao todo, a operação resultou na apreensão de uma arma, 60 munições, 249 pinos de cocaína, 42 buchas de maconha, cinco litros de loló, duas balanças de precisão, dois aparelhos celulares e materiais relacionados ao tráfico de drogas.
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