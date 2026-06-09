Projeto da Rua da Maçonaria - Foto: Divulgação/PMTR

Projeto da Rua da MaçonariaFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 09/06/2026 20:10

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios inicia nesta quarta-feira (10), uma importante obra de infraestrutura da região central da cidade. As ruas da Maçonaria e Maestro Costa Barros passarão por uma ampla transformação, com melhorias na drenagem, pavimentação, acessibilidade, paisagismo e sinalização viária.



Executada pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Habitação, a obra foi planejada para solucionar os frequentes alagamentos registrados na região, além de corrigir problemas estruturais relacionados à acessibilidade e à mobilidade urbana.



Entre os serviços previstos estão a implantação de uma nova rede de drenagem para o escoamento das águas da chuva, a construção de contenções, a aplicação de novo asfalto, a construção de meios-fios e sarjetas, a reconstrução das calçadas com acessibilidade, o plantio de árvores e a instalação de nova sinalização.



As obras serão realizadas por etapas para minimizar os impactos na rotina da população. Os trabalhos começam pela Rua da Maçonaria e, posteriormente, avançam para a Rua Maestro Costa Barros. Durante toda a execução dos serviços, serão adotadas medidas para garantir o acesso aos principais pontos da região.



Nos trechos próximos ao Posto Central e ao Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, por exemplo, o atendimento continuará funcionando normalmente, com utilização de acesso alternativo previamente planejado para garantir a segurança de usuários e profissionais de saúde.



Para o prefeito de Três Rios, Jonas Dico, a intervenção representa um investimento estratégico na modernização da cidade. "Estamos realizando uma intervenção completa, planejada para resolver problemas históricos de drenagem, melhorar a mobilidade urbana e garantir mais segurança e acessibilidade para a população. Esta é uma obra estruturante, que prepara a cidade para o crescimento e traz mais qualidade de vida para quem vive, trabalha e passa por esta região todos os dias. Estamos investindo em uma infraestrutura moderna, capaz de atender às necessidades de Três Rios hoje e pelas próximas décadas", afirmou o prefeito.

Mudanças no trânsito

Nesta primeira etapa da obra, o trânsito da Rua da Maçonaria será fechado, com acesso liberado somente aos moradores da localidade, além de pessoas que precisam acessar o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, Posto de Saúde Central e escolas.



Uma das principais mudanças será na Rua Gomes Porto, que passará a operar em sentido único no trecho entre a Rua Quinze de Novembro e a Rua da Maçonaria. O tráfego será permitido para veículos que seguem da Rua Quinze de Novembro em direção à Maestro Costa Barros e à Rua Visconde de Entre-Rios.



Motoristas que vêm da Rua Maestro Costa Barros ou saem da Rua da Maçonaria não poderão acessar diretamente a Rua Quinze de Novembro através da Rua Gomes Porto. Nesse caso, o trajeto recomendado será pela Praça JK, seguindo pela Rua Visconde de Entre-Rios e pela Rua Antônio Carlos.



Já quem precisa acessar as ruas Nelson Viana ou Castro Alves deverá utilizar rotas alternativas, passando pelo Viaduto Antônio Teixeira ou pela região do CTB, por meio da Rua Maestro Costa Barros.



Outra alteração importante ocorre na Rua Visconde de Entre-Rios, que passará a ter sentido único da Rua da Maçonaria em direção à Praça JK. Com isso, motoristas que estiverem na Avenida Rui Barbosa não poderão subir por essa via e deverão utilizar a Rua Antônio Carlos como alternativa.