Encontro será na sede da Firjan Centro-Sul Fluminense, na Rua Isaltino Silveira, 90, no CantagaloFoto: Divulgação/PMTR
Firjan Centro-Sul realiza evento para debater as novas tendências de mercado
Ação visa contribuir para o desenvolvimento de empresas da região
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Artesãs de Três Rios levam talento e identidade cultural do município para exposição internacional em Lisboa
Grupo Maria das Artes representa o município em mostra que celebra os 50 anos de carreira do artista Cocco Barçante
Festival Verde leva música ao Horto Municipal durante a Semana do Meio Ambiente
Com entrada gratuita, o festival reunirá artistas locais e regionais em apresentações ao ar livre
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Motoristas devem utilizar rotas alternativas
Operação termina com arma, drogas e munições apreendidas em Três Rios
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CER II Planeta Vida amplia canais de atendimento e passa a oferecer suporte via WhatsApp
Usuários que não utilizam o WhatsApp continuarão sendo atendidos normalmente por ligações telefônicas
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