Encontro será na sede da Firjan Centro-Sul Fluminense, na Rua Isaltino Silveira, 90, no Cantagalo - Foto: Divulgação/PMTR

Encontro será na sede da Firjan Centro-Sul Fluminense, na Rua Isaltino Silveira, 90, no CantagaloFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 04/06/2026 12:53

Três Rios - A Firjan Centro-Sul vai sediar, na próxima quarta-feira (10), às 14h, a edição regional de 2026 do Aquário Macrotendências, evento que destaca os principais vetores de mudança e cenários emergentes com potencial de impactar pessoas, negócios e a sociedade. As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas devem ser feitas pelo link

Durante o encontro, o Lab de Tendências da Casa Firjan apresentará o Estudo de Macrotendências 2026-2027, documento criado para apoiar o desenvolvimento de planejamentos estratégicos das empresas, antecipando fatores de risco e novas oportunidades de negócio. A publicação ainda apresenta vetores de mudança, desafios, oportunidades e possibilidades de ação que precisarão estar no centro das atenções de líderes e gestores.

“A ideia é oferecer uma oportunidade para as empresas ampliarem sua capacidade de antecipação estratégica. Nesse contexto tão marcado por transformações tecnológicas variadas e rápidas, mudança no comportamento do consumidor, demandas regulatórias crescentes e desafios ambientais. O estudo é justamente para apoiar as lideranças nesse processo, trazendo novas perspectivas para os negócios”, explicou a pesquisadora do Lab de Tendências Firjan IEL, Isabela Petrosillo.

A programação inclui ainda a apresentação dos principais insights e tendências mapeados no SXSW (South by Southwest), um dos principais festivais globais de inovação, realizado anualmente em Austin, nos Estados Unidos.

