Horto Municipal de Três Rios - Foto: Divulgação

Horto Municipal de Três RiosFoto: Divulgação

Publicado 04/06/2026 12:40

Três Rios - O Horto Municipal será palco de três dias de música e entretenimento com a realização do Festival Verde, que acontece entre os dias 5 e 7 de junho dentro da programação da Semana do Meio Ambiente 2026.

A abertura será na sexta-feira (5), às 20h, com o cantor Filipe Mattos. No sábado (6), o público poderá acompanhar o show de Fernando Pessoa, às 17h, e da banda Acústico A3, às 21h.



A programação musical será encerrada no domingo (7), às 17h, com apresentação do grupo de pagode Quintal do Jorge.



Realizado no Horto Municipal, o Festival Verde busca valorizar os artistas, incentivar a ocupação dos espaços públicos e oferecer mais uma atração para moradores e visitantes durante a Semana do Meio Ambiente.



Além dos shows, o Horto recebe atividades voltadas à conscientização ambiental, como feira temática, distribuição de mudas, exposições e ações educativas promovidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade.