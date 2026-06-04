Horto Municipal de Três RiosFoto: Divulgação
A programação musical será encerrada no domingo (7), às 17h, com apresentação do grupo de pagode Quintal do Jorge.
Realizado no Horto Municipal, o Festival Verde busca valorizar os artistas, incentivar a ocupação dos espaços públicos e oferecer mais uma atração para moradores e visitantes durante a Semana do Meio Ambiente.
Além dos shows, o Horto recebe atividades voltadas à conscientização ambiental, como feira temática, distribuição de mudas, exposições e ações educativas promovidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade.
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