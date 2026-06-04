Grupo Maria das Artes participa da exposição "Brasil Original, 50+Arte"Foto: Divulgação/PMTR
Representando Três Rios, o grupo Maria das Artes participa da exposição com trabalhos desenvolvidos a partir da técnica de costura criativa utilizando reaproveitamento de jeans, uma prática que une sustentabilidade, geração de renda e valorização do fazer artesanal. As artesãs também contribuíram para a produção do tradicional Trono de Santo Antônio, obra criada em parceria com Cocco Barçante para a exposição de arte urbana promovida pelo Museu de Santo Antônio, durante as tradicionais Festas dos Santos Populares de Lisboa.
O Maria das Artes é resultado de um trabalho contínuo de valorização do artesanato local, desenvolvido por meio da parceria entre a Prefeitura de Três Rios, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e o Sebrae, que atuam no incentivo à capacitação, à geração de renda e ao fortalecimento da economia criativa no município.
Além do grupo trirriense, a exposição reúne representantes de diversas cidades do Estado do Rio de Janeiro e artistas de diferentes regiões de Portugal, fortalecendo o intercâmbio cultural entre os dois países. A mostra ficará aberta ao público entre os dias 4 de junho e 5 de julho de 2026 e integra uma série de iniciativas desenvolvidas por Cocco Barçante para promover o artesanato como ferramenta de transformação social, preservação cultural e aproximação entre povos.
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