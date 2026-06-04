Grupo Maria das Artes participa da exposição "Brasil Original, 50+Arte" - Foto: Divulgação/PMTR

Grupo Maria das Artes participa da exposição "Brasil Original, 50+Arte"Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 04/06/2026 12:49

Três Rios - O artesanato produzido em Três Rios ganhará destaque internacional a partir deste mês com a participação do grupo Maria das Artes na exposição "Brasil Original, 50+Arte", que será aberta no próximo sábado (6), na Galeria Arte Graça, em Lisboa, Portugal. A mostra celebra os 50 anos de trajetória do artista visual e curador Cocco Barçante e reúne artesãos e artistas brasileiros e portugueses em uma grande homenagem à cultura, à diversidade e à criatividade dos dois países.



Representando Três Rios, o grupo Maria das Artes participa da exposição com trabalhos desenvolvidos a partir da técnica de costura criativa utilizando reaproveitamento de jeans, uma prática que une sustentabilidade, geração de renda e valorização do fazer artesanal. As artesãs também contribuíram para a produção do tradicional Trono de Santo Antônio, obra criada em parceria com Cocco Barçante para a exposição de arte urbana promovida pelo Museu de Santo Antônio, durante as tradicionais Festas dos Santos Populares de Lisboa.



O Maria das Artes é resultado de um trabalho contínuo de valorização do artesanato local, desenvolvido por meio da parceria entre a Prefeitura de Três Rios, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e o Sebrae, que atuam no incentivo à capacitação, à geração de renda e ao fortalecimento da economia criativa no município.

Para o secretário municipal de Cultura e Turismo, Gustavo Carvalho, a presença das artesãs em uma exposição internacional representa um importante marco para a cultura local. "Ver o trabalho das nossas artesãs ultrapassar fronteiras e chegar a um espaço tão importante como uma galeria em Lisboa é motivo de muito orgulho para Três Rios. O grupo Maria das Artes desenvolve um trabalho admirável, que une criatividade, sustentabilidade e identidade cultural. Esse resultado também reflete a importância da parceria entre a Prefeitura e o Sebrae no fortalecimento do artesanato local, criando oportunidades para que nossas artesãs se desenvolvam, ampliem sua visibilidade e levem o nome de Três Rios cada vez mais longe", destacou o secretário.



Além do grupo trirriense, a exposição reúne representantes de diversas cidades do Estado do Rio de Janeiro e artistas de diferentes regiões de Portugal, fortalecendo o intercâmbio cultural entre os dois países. A mostra ficará aberta ao público entre os dias 4 de junho e 5 de julho de 2026 e integra uma série de iniciativas desenvolvidas por Cocco Barçante para promover o artesanato como ferramenta de transformação social, preservação cultural e aproximação entre povos.