Trabalhos acontecem na Rua Joaquim Pinto Portela - Foto: Divulgação

Trabalhos acontecem na Rua Joaquim Pinto PortelaFoto: Divulgação

Publicado 17/06/2026 15:16

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios segue avançando com importantes investimentos em infraestrutura urbana e inicia nesta semana mais uma grande obra no município. Desta vez, os trabalhos acontecem na Rua Joaquim Pinto Portela, no bairro Vila Isabel.

A intervenção foi planejada para reduzir os recorrentes alagamentos registrados na via, proporcionando mais segurança, conforto e qualidade de vida para a população. O projeto contempla a implantação de um novo sistema de drenagem pluvial, além da pavimentação da rua, melhorando significativamente as condições de mobilidade e acessibilidade no local.

A nova obra se soma a outras intervenções realizadas pela Prefeitura em diferentes pontos da cidade, reforçando o compromisso da gestão municipal em levar desenvolvimento para todos os pontos de Três Rios. Enquanto a Rua da Maçonaria, no Centro, recebe uma importante obra para resolver o problema de enchentes que se arrasta há décadas, a Vila Isabel também é contemplada com investimentos que atendem demandas antigas da comunidade.

O prefeito Jonas Dico destacou que a melhoria da infraestrutura urbana é uma das prioridades da administração municipal. “Estamos trabalhando para resolver problemas históricos e garantir mais qualidade de vida para a nossa população. Essas obras representam mais segurança, dignidade e desenvolvimento para os moradores. Nosso compromisso é continuar investindo em todas as regiões da cidade, levando melhorias que fazem a diferença no dia a dia das pessoas”, afirmou o prefeito.