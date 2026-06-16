Cerca de 7 mil alunos serão beneficiados - Foto: Divulgação/PMTR

Cerca de 7 mil alunos serão beneficiadosFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 16/06/2026 20:14

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios informa que o Cartão Educação já está disponível para os estudantes da rede municipal de ensino. A iniciativa beneficiará mais de 7 mil alunos e representa um investimento superior a R$ 1 milhão, contribuindo tanto para o fortalecimento da educação quanto para o aquecimento da economia local.

O benefício é destinado à compra de materiais escolares e os valores variam de acordo com a etapa de ensino. Os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental receberão R$ 160,00; os estudantes do 6º ao 9º ano terão direito a R$ 135,00; e os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) receberão R$ 100,00.

O prefeito Jonas Dico destacou a importância do programa para as famílias e para o comércio da cidade. “Estamos investindo na educação dos nossos alunos e, ao mesmo tempo, fortalecendo a economia de Três Rios. O Cartão Educação garante que os estudantes tenham acesso aos materiais necessários para o aprendizado, além de movimentar o comércio local e gerar oportunidades para os empreendedores do município”, afirmou o prefeito.

A Secretaria Municipal de Educação orienta os responsáveis a procurarem a direção das unidades escolares para consultar a lista completa das papelarias credenciadas. A Prefeitura reforça que o Cartão Educação é aceito exclusivamente nos estabelecimentos participantes do programa e não pode ser utilizado em outros comércios.