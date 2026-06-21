Intervenção era aguardada por moradores da comunidade - Foto: Divulgação/PMTR

Intervenção era aguardada por moradores da comunidadeFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 21/06/2026 12:57

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios deu início às obras de infraestrutura na Rua Antônio Fernandes Ribeiro, no bairro Ponte das Garças, atendendo a uma reivindicação aguardada há mais de 40 anos pela comunidade.

Nesta primeira etapa, está sendo implantado um novo sistema de drenagem de águas pluviais, além da revisão completa das redes de abastecimento de água potável e de esgoto sanitário. O objetivo é garantir uma infraestrutura eficiente e duradoura antes da execução do novo pavimento.

Após a conclusão desses serviços, será realizada a retirada do atual calçamento em paralelepípedo para a construção da sub-base e da base da via, preparando o local para receber o asfaltamento.

O prefeito Jonas Dico destacou que a obra resolve uma demanda antiga da população e faz parte do compromisso da administração municipal de investir em infraestrutura de qualidade.

"Os moradores da Rua Antônio Fernandes Ribeiro esperavam por essa obra há mais de 40 anos. Estamos fazendo um serviço completo, começando pela drenagem e pelas redes subterrâneas, para que o asfaltamento seja realizado com qualidade e traga benefícios duradouros. É assim que estamos trabalhando: resolvendo problemas antigos e levando mais dignidade para os bairros de Três Rios", afirmou o prefeito.