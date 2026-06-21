Animais foram encaminhados para que pudessem receber os cuidados necessáriosFoto: Reprodução/38º BPM
PM prende três pessoas por maus-tratos contra animais em Três Rios
Agentes resgataram 15 cães
Unidade Móvel Odontológica amplia acesso a atendimento gratuito em Três Rios
UMO percorre diversos bairros do município
Obra é iniciada na Ponte das Garças após mais de 40 anos de espera
Sistema de drenagem de águas pluviais está sendo implantado
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Firjan SESI Três Rios está com inscrições abertas para Colônia de Férias de inverno
Diversas modalidades esportivas estarão à disposição dos pequenos, incluindo torneios esportivos, gincanas e desafios em equipe, além de atividades maker, dança e oficinas de saúde e alimentação saudável
Prefeitura de Três Rios inicia obra de drenagem e pavimentação na Vila Isabel
Objetivo é reduzir alagamentos na via
Prefeitura de Três Rios disponibiliza Cartão Educação para mais de 7 mil alunos da rede municipal
Benefício é destinado à compra de materiais escolares
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