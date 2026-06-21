Animais foram encaminhados para que pudessem receber os cuidados necessários - Foto: Reprodução/38º BPM

Animais foram encaminhados para que pudessem receber os cuidados necessáriosFoto: Reprodução/38º BPM

Publicado 21/06/2026 12:28

Três Rios - A Polícia Militar prendeu três pessoas pelo crime de maus-tratos contra animais em Três Rios. A ação foi realizada no bairro Purys na última sexta-feira (19).

No local, diversos cães foram encontrados acorrentados e com ferimentos pelo corpo, infestação por parasitas e sem alimentação e hidratação adequadas. No total, 15 cães foram resgatados e encaminhados para os cuidados necessários.

Duas mulheres e um homem foram presos e levados para a 108ª DP.