24ª Corrida de São João BatistaFoto: Divulgação
24ª Corrida de Rua São João Batista acontece no próximo domingo em Três Rios
Prova acontece no bairro Caixa D'água
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Conselho da Firjan Centro-Sul reúne empresários e forças de segurança em Três Rios
Firjan apresenta estudo que evidencia o impacto da segurança para o desenvolvimento da região
Unidade Móvel Odontológica amplia acesso a atendimento gratuito em Três Rios
UMO percorre diversos bairros do município
Obra é iniciada na Ponte das Garças após mais de 40 anos de espera
Sistema de drenagem de águas pluviais está sendo implantado
PM prende três pessoas por maus-tratos contra animais em Três Rios
Agentes resgataram 15 cães
Firjan SESI Três Rios está com inscrições abertas para Colônia de Férias de inverno
Diversas modalidades esportivas estarão à disposição dos pequenos, incluindo torneios esportivos, gincanas e desafios em equipe, além de atividades maker, dança e oficinas de saúde e alimentação saudável
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