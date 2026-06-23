24ª Corrida de São João Batista - Foto: Divulgação

24ª Corrida de São João BatistaFoto: Divulgação

Publicado 23/06/2026 23:00

Três Rios - No próximo domingo (28), Três Rios recebe a 24ª Corrida de Rua São João Batista, um dos eventos esportivos mais tradicionais do município. Com o apoio da Prefeitura Municipal, a prova terá percurso de 5 quilômetros, com largada às 10h, no bairro Caixa D'Água, reunindo corredores de diferentes cidades da região.

A competição contará com premiação por faixa etária, contemplando atletas de 18 anos até 70 anos ou mais, incentivando a participação de corredores de todas as idades e níveis de experiência.