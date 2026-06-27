Material apreendido durante a ação - Foto: Divulgação/38º BPM

Material apreendido durante a açãoFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 27/06/2026 12:15

Três Rios - Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de um arsenal composto por armas, munições, drogas e uma granada na manhã desta sexta-feira (26), no bairro Ponto Azul, em Três Rios. Uma mulher de 21 anos foi presa em flagrante durante a ação, enquanto um homem apontado como integrante do esquema criminoso conseguiu fugir por uma área de mata.

De acordo com o 38º Batalhão de Polícia Militar, a operação foi desencadeada após o setor de inteligência da unidade identificar informações sobre suspeitos envolvidos em crimes recentes na região e que estariam exibindo armas de fogo em redes sociais.

Durante a incursão no endereço monitorado, os policiais avistaram um homem de 30 anos que, ao perceber a presença das equipes, fugiu pulando muros e entrando em uma área de mata fechada. Ele não foi localizado.

No imóvel, uma jovem de 21 anos autorizou a entrada dos policiais para a realização de buscas. Durante a vistoria no quarto do casal, os agentes encontraram duas pistolas calibre 9 milímetros, sendo uma delas com a numeração suprimida, além de dois carregadores e 66 munições do mesmo calibre.

Os policiais também apreenderam uma granada, localizada na área externa da residência. Segundo a PM, o artefato teria sido escondido após uma tentativa de descarte orientada pelo suspeito foragido por telefone.

Além do armamento, foram encontrados 58 papelotes de maconha e 14 papelotes de cocaína prontos para comercialização, R$ 385 em dinheiro e três aparelhos celulares.

A mulher recebeu voz de prisão em flagrante por envolvimento com o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A ocorrência foi registrada na 108ª Delegacia de Polícia de Três Rios, onde o material apreendido passou por perícia. A suspeita permaneceu presa e à disposição da Justiça.

As buscas pelo homem que fugiu continuam.