Reforma na Escola Municipal Américo SilvaFoto: Divulgação
Obras avançam na Escola Municipal Américo Silva
Cozinha e refeitório novos foram construídos
Três Rios - A Escola Municipal Américo Silva recebeu obras de construção da nova cozinha, do refeitório e da despensa. A próxima etapa será a instalação do mobiliário e dos equipamentos necessários para o funcionamento dos novos espaços.
A unidade passa a contar com uma cozinha totalmente reformada e adequada às normas vigentes, oferecendo melhores condições de trabalho para as merendeiras e mais segurança no preparo da alimentação escolar. Antes da obra, as profissionais não dispunham de um ambiente adequado para desempenhar suas atividades.
O novo refeitório foi projetado para proporcionar mais conforto aos alunos durante as refeições, enquanto a nova despensa garantirá melhores condições de armazenamento e organização dos alimentos, contribuindo para a qualidade do serviço oferecido na escola.
Para o prefeito Jonas Dico, investir na estrutura das escolas é fundamental para fortalecer a educação no município. “Estamos trabalhando para oferecer ambientes mais adequados, seguros e funcionais para nossos alunos e profissionais da educação. Essa obra na Escola Municipal Américo Silva representa um avanço importante e demonstra nosso compromisso com a melhoria contínua da rede municipal de ensino”, destacou o prefeito.
Três Rios
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