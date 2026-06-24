Reforma na Escola Municipal Américo Silva - Foto: Divulgação

Reforma na Escola Municipal Américo SilvaFoto: Divulgação

Publicado 24/06/2026 17:37

Três Rios - A Escola Municipal Américo Silva recebeu obras de construção da nova cozinha, do refeitório e da despensa. A próxima etapa será a instalação do mobiliário e dos equipamentos necessários para o funcionamento dos novos espaços.

A unidade passa a contar com uma cozinha totalmente reformada e adequada às normas vigentes, oferecendo melhores condições de trabalho para as merendeiras e mais segurança no preparo da alimentação escolar. Antes da obra, as profissionais não dispunham de um ambiente adequado para desempenhar suas atividades.

O novo refeitório foi projetado para proporcionar mais conforto aos alunos durante as refeições, enquanto a nova despensa garantirá melhores condições de armazenamento e organização dos alimentos, contribuindo para a qualidade do serviço oferecido na escola.

Para o prefeito Jonas Dico, investir na estrutura das escolas é fundamental para fortalecer a educação no município. “Estamos trabalhando para oferecer ambientes mais adequados, seguros e funcionais para nossos alunos e profissionais da educação. Essa obra na Escola Municipal Américo Silva representa um avanço importante e demonstra nosso compromisso com a melhoria contínua da rede municipal de ensino”, destacou o prefeito.