Automóvel recuperado na BR-040 - Foto: Divulgação/PRF

Automóvel recuperado na BR-040Foto: Divulgação/PRF

Publicado 24/06/2026 17:42

Três Rios - Um automóvel que havia sido roubado em Vassouras foi recuperado nesta terça-feira (23) pela Polícia Rodoviária Federal. A ação foi na BR-040, em Três Rios, durante fiscalização.

O condutor foi detido e informou que comprou o veículo aproximadamente há 3 meses, no valor de R$ 12.900,00 e não possuía a documentação do veículo (CRLV).

A ocorrência foi encaminhada à 108ª DP.