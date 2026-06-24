Automóvel recuperado na BR-040Foto: Divulgação/PRF
PRF recupera carro roubado na BR-040, em Três Rios
Ação aconteceu durante fiscalização na rodovia
Três Rios - Um automóvel que havia sido roubado em Vassouras foi recuperado nesta terça-feira (23) pela Polícia Rodoviária Federal. A ação foi na BR-040, em Três Rios, durante fiscalização.
O condutor foi detido e informou que comprou o veículo aproximadamente há 3 meses, no valor de R$ 12.900,00 e não possuía a documentação do veículo (CRLV).
A ocorrência foi encaminhada à 108ª DP.
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