HEMORIO recebe Moção de Congratulações e Aplausos - Divulgação

HEMORIO recebe Moção de Congratulações e Aplausos Divulgação

Publicado 27/06/2026 12:11

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza na próxima segunda-feira (29), às 9h30, no Posto Central, o Dia D do Diabetes, uma ação voltada à conscientização, prevenção e promoção da saúde.

A iniciativa tem como objetivo orientar a população sobre os cuidados necessários para prevenir e controlar o diabetes, doença que afeta milhões de brasileiros e exige acompanhamento constante para garantir qualidade de vida.

Durante a programação, serão oferecidos testes de glicemia capilar, além de orientações com nutricionista, abordando hábitos alimentares saudáveis, prevenção de complicações e cuidados importantes para o controle da doença. A ação é aberta à população.