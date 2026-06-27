HEMORIO recebe Moção de Congratulações e Aplausos Divulgação
Dia D do Diabetes será realizado na próxima segunda em Três Rios
Ação ocorre no Posto Central
Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza na próxima segunda-feira (29), às 9h30, no Posto Central, o Dia D do Diabetes, uma ação voltada à conscientização, prevenção e promoção da saúde.
A iniciativa tem como objetivo orientar a população sobre os cuidados necessários para prevenir e controlar o diabetes, doença que afeta milhões de brasileiros e exige acompanhamento constante para garantir qualidade de vida.
Durante a programação, serão oferecidos testes de glicemia capilar, além de orientações com nutricionista, abordando hábitos alimentares saudáveis, prevenção de complicações e cuidados importantes para o controle da doença. A ação é aberta à população.
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