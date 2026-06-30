Ninguém ficou ferido - Foto: Reprodução

Ninguém ficou feridoFoto: Reprodução

Publicado 30/06/2026 15:28

Três Rios - Na manhã desta terça-feira (30), um ônibus pegou fogo na Avenida Arthur Sebastião Toledo Ribas, no Cantagalo, em Três Rios. O incêndio do veículo aconteceu por volta das 5h.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas após a chegada dos militares e ninguém ficou ferido.

As causas do fogo ainda são desconhecidas.