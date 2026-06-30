Ninguém ficou feridoFoto: Reprodução
Ônibus pega fogo em Três Rios
Incidente ocorreu perto de viaduto na Avenida Arthur Sebastião Toledo Ribas
Três Rios - Na manhã desta terça-feira (30), um ônibus pegou fogo na Avenida Arthur Sebastião Toledo Ribas, no Cantagalo, em Três Rios. O incêndio do veículo aconteceu por volta das 5h.
Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas após a chegada dos militares e ninguém ficou ferido.
As causas do fogo ainda são desconhecidas.
Três Rios
Ônibus pega fogo em Três Rios
Incidente ocorreu perto de viaduto na Avenida Arthur Sebastião Toledo Ribas
Três Rios
Centro de Cidadania LGBTI Centro-Sul II promove ações sobre saúde, direitos e inclusão em Três Rios
Roda de conversa foi realizada com profissionais
Três Rios
Dia D do Diabetes será realizado na próxima segunda em Três Rios
Ação ocorre no Posto Central
Três Rios
PRF recupera carro roubado na BR-040, em Três Rios
Ação aconteceu durante fiscalização na rodovia
Três Rios
Obras avançam na Escola Municipal Américo Silva
Cozinha e refeitório novos foram construídos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.