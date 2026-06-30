Ninguém ficou feridoFoto: Reprodução

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Enzo Gabriel
Três Rios - Na manhã desta terça-feira (30), um ônibus pegou fogo na Avenida Arthur Sebastião Toledo Ribas, no Cantagalo, em Três Rios. O incêndio do veículo aconteceu por volta das 5h.
Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas após a chegada dos militares e ninguém ficou ferido.
 
As causas do fogo ainda são desconhecidas.