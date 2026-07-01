Dois carros, uma moto e uma carreta se envolveram no acidenteFoto: Reprodução
Motociclista morre em acidente na BR-040
Outras duas pessoas ficaram feridas na colisão que envolveu quatro veículos
Três Rios - Na manhã desta quarta-feira (1º), um motociclista morreu após um acidente na BR-040, em Três Rios. A colisão envolveu uma moto, dois carros e uma carreta.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no quilômetro 14 da rodovia e a vítima, de 23 anos, morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. Outras duas pessoas ficaram feridas após a colisão.
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