Dois carros, uma moto e uma carreta se envolveram no acidente - Foto: Reprodução

Dois carros, uma moto e uma carreta se envolveram no acidenteFoto: Reprodução

Publicado 01/07/2026 17:29

Três Rios - Na manhã desta quarta-feira (1º), um motociclista morreu após um acidente na BR-040, em Três Rios. A colisão envolveu uma moto, dois carros e uma carreta.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no quilômetro 14 da rodovia e a vítima, de 23 anos, morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. Outras duas pessoas ficaram feridas após a colisão.