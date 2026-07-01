23º Moto RouteFoto: Divulgação

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Enzo Gabriel
Três Rios - A cidade de Três Rios será palco, entre os dias 3 e 5 de julho, da 23ª edição do Moto Route, um dos mais tradicionais encontros de motociclistas da região. Realizado na Avenida Alberto Lavinas (Beira Rio), o evento tem entrada gratuita e promete reunir milhares de visitantes, motociclistas e amantes do rock em três dias de programação.

Neste ano, o encontro terá um significado ainda mais especial ao celebrar os 25 anos do Moto Clube 100 Fins do Asfalto, organizador do evento. A programação contará com apresentações de bandas de rock, área de camping coberta com café da manhã para motociclistas, praça de alimentação, expositores e cervejas artesanais, consolidando o Moto Route como um importante atrativo turístico e cultural para o município.

Confira a programação musical do evento:

Sexta-feira (03)

20h – Banda Interceptor V8
22h – Eternal Flame
00h – Tuka's Band
Sábado (04)

12h – Banda Brave
14h – Garotos de Cabrobó
16h – Ouverture
18h – Bruxa Amarela
20h – Underdog
22h – Edu Gomes
00h – Banda Drenna
Domingo (05)

12h – Banda Tervola
14h – Lawbreaker
16h – Estúdio Rock
18h – Ouverture
20h – Banda Grau 88 (Tributo a Guns N' Roses)
22h – Triton Rock Band