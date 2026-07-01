23º Moto Route - Foto: Divulgação

23º Moto RouteFoto: Divulgação

Publicado 01/07/2026 17:43

Três Rios - A cidade de Três Rios será palco, entre os dias 3 e 5 de julho, da 23ª edição do Moto Route, um dos mais tradicionais encontros de motociclistas da região. Realizado na Avenida Alberto Lavinas (Beira Rio), o evento tem entrada gratuita e promete reunir milhares de visitantes, motociclistas e amantes do rock em três dias de programação.



Neste ano, o encontro terá um significado ainda mais especial ao celebrar os 25 anos do Moto Clube 100 Fins do Asfalto, organizador do evento. A programação contará com apresentações de bandas de rock, área de camping coberta com café da manhã para motociclistas, praça de alimentação, expositores e cervejas artesanais, consolidando o Moto Route como um importante atrativo turístico e cultural para o município.



Confira a programação musical do evento:



Sexta-feira (03)



20h – Banda Interceptor V8

22h – Eternal Flame

00h – Tuka's Band

Sábado (04)



12h – Banda Brave

14h – Garotos de Cabrobó

16h – Ouverture

18h – Bruxa Amarela

20h – Underdog

22h – Edu Gomes

00h – Banda Drenna

Domingo (05)



12h – Banda Tervola

14h – Lawbreaker

16h – Estúdio Rock

18h – Ouverture

20h – Banda Grau 88 (Tributo a Guns N' Roses)

22h – Triton Rock Band