Edição do programa na Vila Isabel - Foto: Divulgação/PMTR

Edição do programa na Vila IsabelFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 02/07/2026 14:10

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, promove neste domingo (05), mais uma edição do projeto "Esporte para Todos", levando atividades esportivas, recreativas e de promoção da saúde para a população.

O evento acontecerá na Rua Hilda Teixeira Pinto, no bairro Hermogênio Silva, de 08h às 12h, e contará com uma programação gratuita voltada para crianças, jovens, adultos e idosos, incentivando a prática de atividades físicas e a convivência comunitária.

Durante a ação, os participantes poderão aproveitar modalidades como mini basquete, mini vôlei, futebol 3x3, recreação infantil, dança, alongamento e yoga, proporcionando momentos de lazer, integração e bem-estar para toda a família.