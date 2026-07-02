Edição do programa na Vila IsabelFoto: Divulgação/PMTR
Hermogênio Silva recebe edição do 'Esporte Para Todos'
Atividade acontecerá das 8h às 12h
Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, promove neste domingo (05), mais uma edição do projeto "Esporte para Todos", levando atividades esportivas, recreativas e de promoção da saúde para a população.
O evento acontecerá na Rua Hilda Teixeira Pinto, no bairro Hermogênio Silva, de 08h às 12h, e contará com uma programação gratuita voltada para crianças, jovens, adultos e idosos, incentivando a prática de atividades físicas e a convivência comunitária.
Durante a ação, os participantes poderão aproveitar modalidades como mini basquete, mini vôlei, futebol 3x3, recreação infantil, dança, alongamento e yoga, proporcionando momentos de lazer, integração e bem-estar para toda a família.
Três Rios
23º Moto Route acontece a partir desta sexta-feira em Três Rios
Encontro de motociclistas é um dos mais tradicionais da região
Três Rios
Motociclista morre em acidente na BR-040
Outras duas pessoas ficaram feridas na colisão que envolveu quatro veículos
Três Rios
Ônibus pega fogo em Três Rios
Incidente ocorreu perto de viaduto na Avenida Arthur Sebastião Toledo Ribas
Três Rios
Centro de Cidadania LGBTI Centro-Sul II promove ações sobre saúde, direitos e inclusão em Três Rios
Roda de conversa foi realizada com profissionais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.