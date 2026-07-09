Paula Fernandes e Jorge Aragão têm datas marcadas para apresentações em Três RiosFoto: Reprodução
Três Rios terá shows de Paula Fernandes e Jorge Aragão
Atrações são destaques do Festival Sesc de Inverno no município
Três Rios - O Festival Sesc de Inverno divulgou suas atrações para esta edição em diversas cidades fluminenses. Em Três Rios, os destaques são Paula Fernandes e Jorge Aragão.
Ambos os shows irão ocorrer na Beira-Rio. Paula Fernandes tem apresentação marcada para o dia 31 de julho, às 21h. Já Jorge Aragão, sobe aos palcos no dia 1º de agosto, no mesmo horário.
Três Rios
Três Rios terá shows de Paula Fernandes e Jorge Aragão
Atrações são destaques do Festival Sesc de Inverno no município
Três Rios
Três Rios recebe micro-ônibus para fortalecer o transporte de pacientes do SUS
Veículo foi entregue pelo Governo Federal
Três Rios
23º Moto Route acontece a partir desta sexta-feira em Três Rios
Encontro de motociclistas é um dos mais tradicionais da região
Três Rios
Motociclista morre em acidente na BR-040
Outras duas pessoas ficaram feridas na colisão que envolveu quatro veículos
Três Rios
Ônibus pega fogo em Três Rios
Incidente ocorreu perto de viaduto na Avenida Arthur Sebastião Toledo Ribas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.