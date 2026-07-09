Paula Fernandes e Jorge Aragão têm datas marcadas para apresentações em Três Rios - Foto: Reprodução

Paula Fernandes e Jorge Aragão têm datas marcadas para apresentações em Três RiosFoto: Reprodução

Publicado 09/07/2026 16:49

Três Rios - O Festival Sesc de Inverno divulgou suas atrações para esta edição em diversas cidades fluminenses. Em Três Rios, os destaques são Paula Fernandes e Jorge Aragão.

Ambos os shows irão ocorrer na Beira-Rio. Paula Fernandes tem apresentação marcada para o dia 31 de julho, às 21h. Já Jorge Aragão, sobe aos palcos no dia 1º de agosto, no mesmo horário.