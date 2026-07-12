Unidade pode atender até 188 crianças - Foto: Divulgação/PMTR

Unidade pode atender até 188 criançasFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 12/07/2026 17:52 | Atualizado 12/07/2026 17:53

Três Rios - A construção da nova Creche Proinfância Tipo 2 na localidade de Santa Cecília, no bairro Vila Isabel, está em fase avançada de execução e tem previsão de entrega no final deste ano.

Projetada para atender até 188 crianças, a creche contará com 10 salas de aula, sala multiuso, lactário, fraldários, amplo refeitório, cozinha, lavanderia, rouparia, playground e horta pedagógica, proporcionando um ambiente completo para o desenvolvimento e o atendimento integral dos alunos.

Além dos espaços educacionais, a estrutura foi planejada com foco na qualidade, conforto e segurança. O prédio receberá acabamentos de alto padrão, incluindo pisos vinílicos, forro mineral, porcelanato nos banheiros, bancadas em mármore e louças adequadas para o público infantil. A unidade também contará com sistemas de prevenção e combate a incêndio, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas e acessibilidade em todos os ambientes, garantindo inclusão e mobilidade para todos.

Para o prefeito Jonas Dico, a conclusão da obra representa um compromisso com o futuro da cidade e com a valorização da educação. "Encontramos essa obra quase paralisada e assumimos o compromisso de retomá-la para entregar à população um espaço moderno, seguro e preparado para acolher nossas crianças. Investir na primeira infância é investir no desenvolvimento de Três Rios, oferecendo mais oportunidades às famílias e uma educação de qualidade desde os primeiros anos de vida", destacou o prefeito.