Arma utilizada no crimeFoto: Divulgação/PM

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Enzo Gabriel
Três Rios - Na manhã deste domingo (12), um homem, de 37 anos, foi preso por tentativa de feminicídio e porte ilegal de arma de fogo em Três Rios. O indivíduo atirou contra a própria companheira no bairro Boa União.
De acordo com a Polícia Militar, equipes ouviram disparos na região e receberam informações das características do suspeito via rádio. O indivíduo tentou escapar, mas foi localizado.
Na abordagem, o homem confessou ter efetuado dois disparos ao ver a companheira ao lado de outro rapaz.
Ainda de acordo com a PM, durante a abordagem, o homem confessou ter atirado duas vezes após ver a companheira, de 26 anos, ao lado de outro rapaz. Em seguida, indicou aos policiais o local onde havia escondido o revólver. A arma e duas cápsulas foram apreendidas.
 
O caso foi registrado na 108ª DP.