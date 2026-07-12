Arma utilizada no crime - Foto: Divulgação/PM

Arma utilizada no crimeFoto: Divulgação/PM

Publicado 12/07/2026 17:03

Três Rios - Na manhã deste domingo (12), um homem, de 37 anos, foi preso por tentativa de feminicídio e porte ilegal de arma de fogo em Três Rios. O indivíduo atirou contra a própria companheira no bairro Boa União.

De acordo com a Polícia Militar, equipes ouviram disparos na região e receberam informações das características do suspeito via rádio. O indivíduo tentou escapar, mas foi localizado.

Na abordagem, o homem confessou ter efetuado dois disparos ao ver a companheira ao lado de outro rapaz.

Ainda de acordo com a PM, durante a abordagem, o homem confessou ter atirado duas vezes após ver a companheira, de 26 anos, ao lado de outro rapaz. Em seguida, indicou aos policiais o local onde havia escondido o revólver. A arma e duas cápsulas foram apreendidas.

O caso foi registrado na 108ª DP.