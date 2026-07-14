Obras seguem no localFoto: Divulgação/PMTR
Cidade do Samba de Três Rios deve ser entregue antes do Carnaval 2027
Complexo terá cinco galpões destinados às agremiações carnavalescas do município
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Obras avançam para a construção da nova Creche Santa Cecília
Previsão de entrega do equipamento é para o final deste ano
Homem é preso após atirar contra a companheira em Três Rios
Crime teria acontecido após o indivíduo flagrar a mulher com outro homem
Homem morre após ser atingido por trem em Três Rios
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