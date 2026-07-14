Obras seguem no local - Foto: Divulgação/PMTR

Obras seguem no localFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 14/07/2026 18:37

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios segue avançando com as obras da Cidade do Samba, um dos projetos mais aguardados pelas escolas de samba do município e que representa um importante investimento para fortalecer o Carnaval trirriense, reconhecido como o maior do interior do estado.

O complexo contará com cinco galpões destinados exclusivamente às agremiações carnavalescas, oferecendo um espaço adequado para a produção de alegorias, armazenamento de materiais e preparação dos desfiles. Segundo a Prefeitura, os galpões estarão disponíveis para utilização antes do Carnaval 2027.

Construída em um terreno de aproximadamente 4 mil metros quadrados, a Cidade do Samba foi planejada para funcionar durante todo o ano, oferecendo às escolas uma estrutura permanente de apoio. Além dos galpões, o espaço contará com copa, cozinha, banheiros, almoxarifado e áreas de suporte para atender às necessidades das agremiações. Atualmente, as equipes trabalham na conclusão da fundação e na instalação das vigas de sustentação da estrutura.

"Estamos construindo um espaço pensado exclusivamente para as nossas escolas de samba, que trabalham durante todo o ano para fazer um dos maiores carnavais do estado. A Cidade do Samba é um sonho antigo que está se tornando realidade e vai garantir mais estrutura, organização e condições para que nossas agremiações continuem levando o nome de Três Rios com orgulho. É um investimento na cultura, no turismo e nas pessoas que fazem do Carnaval uma grande festa para toda a população", ressaltou o prefeito Jonas Dico.