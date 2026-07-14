Caminhão que reforça a frota municipal - Foto: Divulgação/PMTR

Caminhão que reforça a frota municipalFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 14/07/2026 18:40

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios recebeu, através de uma parceria com o Governo do Estado, um caminhão, uma motoniveladora e uma retroescavadeira que passam a integrar a frota municipal e reforçar os serviços de infraestrutura. Os novos equipamentos já começaram a ser utilizados na manutenção das estradas vicinais, ampliando a capacidade de atendimento do município e garantindo mais agilidade na execução dos trabalhos.

As máquinas chegaram ao município nesta segunda-feira e, já nesta terça, iniciaram os serviços na região de Bemposta. A ação faz parte do cronograma de manutenção das vias rurais, fundamentais para garantir o deslocamento da população, o transporte escolar, o acesso às propriedades e o escoamento da produção agrícola.

Para o prefeito Jonas Dico, a chegada dos novos equipamentos representa um importante investimento na infraestrutura do município e fortalece o atendimento às demandas da zona rural. "Essas máquinas representam um grande reforço para a nossa frota e vão permitir que a Prefeitura atenda as demandas com mais rapidez e eficiência. Investir na manutenção das estradas vicinais é investir na qualidade de vida da nossa população, especialmente de quem mora e trabalha na zona rural. Agradeço ao Governo do Estado pela parceria, que contribui diretamente para o desenvolvimento de Três Rios", destacou o prefeito.

