Entorpecentes encontrados com o adolescente - Foto: Divulgação/38º BPM

Entorpecentes encontrados com o adolescenteFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 16/07/2026 17:04

Três Rios - Na manhã desta quarta-feira (15), a Polícia Militar prendeu um homem, de 22 anos, e apreendeu um adolescente, de 16, na Vila Isabel, em Três Rios. A ação de combate ao tráfico de drogas ainda resultou na apreensão de entorpecentes.

O 38º BPM foi até a Rua João de Souza após receber informações sobre o crime em um imóvel do bairro. No local indicado, suspeitos foram identificados no quintal, com o homem permanecendo parado e o adolescente tentando fugir com uma sacola plástica, mas sendo alcançado pelos agentes.

Na sacola foram encontrados 148 sacolés de maconha, 132 pinos de cocaína, 122 recipientes de skank, 47 sacolés de crack e R$ 260,00 em espécie.

O homem de 22 anos foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O adolescente de 16 anos foi autuado por fato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.