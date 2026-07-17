Denúncias podem ser feitas através do telefone 153 - Foto: Divulgação/PMTR

Denúncias podem ser feitas através do telefone 153Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 17/07/2026 16:24

Três Rios - A Guarda Municipal de Três Rios tem intensificado as ações de fiscalização para coibir o estacionamento irregular e o bloqueio de garagens, infrações que comprometem a mobilidade urbana e causam transtornos diários à população.

Atualmente, cerca de 37% das ocorrências atendidas pela Guarda Municipal estão relacionadas ao estacionamento irregular e ao bloqueio de entradas e saídas de veículos. Além de prejudicar moradores e comerciantes, essa prática configura infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro e está sujeita às penalidades legais.

Segundo a Prefeitura, as equipes da Guarda Municipal atuam diariamente para garantir o cumprimento da legislação, preservar a ordem pública e assegurar o direito de ir e vir da população. O trabalho inclui atendimento às denúncias, orientação aos condutores e, quando necessário, a aplicação das medidas cabíveis.

Em caso de estacionamento irregular ou bloqueio de garagem, a população pode acionar a Guarda Municipal pelo telefone 153.