Pré-campanha começa nesta terça-feiraFoto: Reprodução/Edu Kapps/Prefeitura do Rio
Três Rios inicia pré-campanha de vacinação antirrábica
Vacinação acontecerá em diferentes localidades do município
Três Rios inicia pré-campanha de vacinação antirrábica
Vacinação acontecerá em diferentes localidades do município
Guarda Municipal de Três Rios intensifica fiscalização contra estacionamento irregular
Cerca de 37% das ocorrências atendidas pela Guarda são relacionadas a casos de estacionamento irregular
Jovem integrante do Projeto Ecoar, em Três Rios, é convidado para peneira no Rio
Avaliação será no Cara Virada Futebol Arte, na Zona Oeste
Homem é preso e adolescente apreendido por tráfico em Três Rios
Drogas foram apreendidas pela Polícia Militar
Obras do Espaço Municipal de Eventos são iniciadas em Três Rios
Espaço será construiído na Avenida Arthur Sebastião de Toledo Ribas
Três Rios reforça frota com máquinas para manutenção das estradas vicinais
Caminhão, motoniveladora e retroescavadeira chegaram ao município
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.