Pré-campanha começa nesta terça-feira - Foto: Reprodução/Edu Kapps/Prefeitura do Rio

Pré-campanha começa nesta terça-feiraFoto: Reprodução/Edu Kapps/Prefeitura do Rio

Publicado 20/07/2026 18:30

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios dará início à pré-campanha de vacinação antirrábica animal, com o objetivo de proteger cães e gatos contra a raiva e reforçar as ações de prevenção da doença no município. A vacinação será destinada a cães e gatos com idade a partir de três meses e acontecerá em diferentes localidades.

A programação começa no dia 21 de julho, no distrito de Bemposta, das 9h às 13h, na Unidade Básica de Saúde (UBS). No dia 23 de julho, a vacinação será realizada em Hermogênio Silva, das 9h às 13h, em frente à UBS.

Já no dia 28 de julho, a ação chegará ao Vale da Cachoeira, das 9h às 13h, por meio de vacinação volante, com busca ativa de casa em casa. Encerrando esta etapa da pré-campanha, no dia 30 de julho, a equipe estará no bairro Grama, também das 9h às 13h, realizando atendimento em frente à UBS e vacinação volante com busca ativa nas residências.