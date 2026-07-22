Obras na Rua da Maçonaria, em Três Rios - Foto: Divulgação/PMTR

Obras na Rua da Maçonaria, em Três RiosFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 22/07/2026 21:04

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios segue com as obras de drenagem na Rua da Maçonaria . O projeto entra em uma nova etapa, com a implantação da rede de drenagem e a preparação das vias para as próximas fases da obra.

Nesta etapa, as equipes da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Habitação realizam a escavação e a implantação da nova rede de drenagem, com a execução dos poços de visita (PVs), estruturas essenciais para o funcionamento do sistema de escoamento das águas pluviais. Paralelamente, tiveram início os serviços de construção das calçadas e dos meios-fios.

A próxima fase da obra prevê a instalação do piso intertravado, dando continuidade ao cronograma e aproximando a conclusão de mais uma importante intervenção voltada à melhoria da infraestrutura urbana da região.

A obra foi planejada para solucionar os frequentes alagamentos registrados no local, um problema histórico que impacta moradores, comerciantes e motoristas. Além da implantação da nova rede de drenagem, a intervenção contempla a construção de contenções, pavimentação, meios-fios e sarjetas, reconstrução das calçadas com acessibilidade, paisagismo com plantio de árvores e instalação de nova sinalização viária.

"Estamos investindo em uma infraestrutura moderna, com uma nova rede de drenagem capaz de reduzir os alagamentos, além de melhorias na acessibilidade, na mobilidade e na urbanização das vias. É uma intervenção que traz mais segurança, qualidade de vida e prepara Três Rios para o futuro", destacou o prefeito Jonas Dico.