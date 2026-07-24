Material apreendido na ação - Foto: Divulgação/38º BPM

Material apreendido na açãoFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 24/07/2026 18:14

Três Rios - A Polícia Militar, durante o cumprimento de uma ordem judicial contra um adolescente de 17 anos, apreendeu uma arma, munições e drogas em Três Rios. A ação foi realizada na tarde de quinta-feira (23) na Ladeira das Palmeiras.

O jovem foi localizado na Rua Áurea Saldanha. Após ser informado sobre o mandado de busca e apreensão em seu desfavor, o adolescente indicou o local onde havia dispensado a bolsa.

No interior da bolsa e em buscas realizadas na residência, os agentes encontraram um revólver calibre .38 com cinco munições intactas, 207 pedras de crack, 30 frascos de lança-perfume e um rádio comunicador.

O adolescentefoi apreendido e conduzido à 108ª Delegacia de Polícia, juntamente com todo o material apreendido. O mandado foi cumprido e a apreensão em flagrante por ato infracional análogo aos crimes de posse de arma de fogo e tráfico de drogas foi formalizada, permanecendo o jovem custodiado à disposição da Justiça.