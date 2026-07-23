Policiais envolvidos na ação ao lado do material apreendidoFoto: Divulgação/107ª DP
Polícia recupera celular roubado e apreende drogas e carregadores em Três Rios
Aparelho foi roubado em Sapucaia
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Obras de drenagem na Rua da Maçonaria entram em nova etapa
Implantação da rede de drenagem será realizada
Três Rios inicia pré-campanha de vacinação antirrábica
Vacinação acontecerá em diferentes localidades do município
Guarda Municipal de Três Rios intensifica fiscalização contra estacionamento irregular
Cerca de 37% das ocorrências atendidas pela Guarda são relacionadas a casos de estacionamento irregular
Jovem integrante do Projeto Ecoar, em Três Rios, é convidado para peneira no Rio
Avaliação será no Cara Virada Futebol Arte, na Zona Oeste
Homem é preso e adolescente apreendido por tráfico em Três Rios
Drogas foram apreendidas pela Polícia Militar
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