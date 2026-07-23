Policiais envolvidos na ação ao lado do material apreendido - Foto: Divulgação/107ª DP

Policiais envolvidos na ação ao lado do material apreendidoFoto: Divulgação/107ª DP

Publicado 23/07/2026 16:09 | Atualizado 23/07/2026 16:12

Três Rios - Na manhã desta quinta-feira (23), uma ação integrada das polícias Civil e Militar resultou na recuperação de um celular roubado, além da apreensão de drogas e dois carregadores de pistola em Três Rios. O homem identificado na ação estaria envolvido em dois roubos na noite de quarta-feira em Sapucaia.

Os roubos ocorreram no Centro e no distrito de Anta, onde as vítimas tiveram seus celulares subtraídos por dois homens em uma motocicleta. A investigação apontou que ao menos um dos telefones estaria no Barros Franco, em Três Rios.

Agentes da 109ª DP , com apoio da 107ª DP e do 38º BPM foram até o local e identificaram o homem, que fugiu de sua residência pelos fundos ao perceber a aproximação dos policiais. No imóvel, um dos celulares foi encontrado, além da placa da motocicleta utilizada para a prática dos crimes. Além disso, uma quantidade significativa de entorpecentes foi apreendida com dois carregadores de pistola.

A investigação segue sendo conduzida pela 109ª DP até a identificação e prisão de todos os envolvidos.