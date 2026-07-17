Mandado de prisão foi cumprido contra o indivíduoFoto: Divulgação/107ª DP
Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Liberdade, em Paraíba do Sul
Jovem, de 20 anos, foi capturado em ação das polícias Civil e Militar
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Polícia apreende exame de gravidez falsificado durante investigação em Paraíba do Sul
Segundo a 107ª DP, investigada alterou resultado de ultrassonografia e apresentou documento falso para dar continuidade ao pré-natal
Prefeitura inicia três novas frentes de obra em Paraíba do Sul
Serviços incluem revitalização de unidades escolares e conclusão de obra que estava inacabada há mais de uma década
Homem é preso suspeito de estuprar bebê de 1 ano em Paraíba do Sul
Indivíduo criado como filho pela avó da vítima foi imobilizado por moradores até a chegada da PM
Homem é preso por adulterar moto de jovem encontrado morto em Paraíba do Sul
Investigação aponta ligação entre suspeitos e a adulteração do veículo de Emanuel Nazareth Vasconcelos, desaparecido em maio e encontrado morto dias depois
'Câmara Cidadã' leva serviços à população durante mutirão de documentação
Secretarias de Agricultura e Assistência Social estiveram no mutirão
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