Mandado de prisão foi cumprido contra o indivíduo - Foto: Divulgação/107ª DP

Mandado de prisão foi cumprido contra o indivíduoFoto: Divulgação/107ª DP

Publicado 17/07/2026 14:20 | Atualizado 17/07/2026 15:43

Paraíba do Sul - Uma ação conjunta entre a 107ª DP e o 38º BPM resultou na prisão de um homem, na manhã desta sexta-feira (17), apontado como um dos principais traficantes do bairro Liberdade, em Paraíba do Sul. O jovem, de 20 anos, foi encontrado em sua residência, onde o mandado de prisão foi cumprido.

O indivíduo é investigado por tráfico de drogas, com indícios de que atua armado na região. Segundo as investigações, em maio deste ano, ao fugir de policiais, ele invadiu o quintal de um imóvel e escondeu uma grande quantidade de entorpecentes, sendo apreendidos 287 pinos de cocaína, 150 pedras de crack e um coldre para arma de fogo. Ao notar que o material foi localizado, conseguiu escapar da abordagem.

Mesmo com pouca idade, o preso possui histórico de envolvimento com o crime, como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e episódios de violência armada.

Ele foi encaminhado à 107ª DP, onde permaneceu preso.

