Indivíduo teria sido visto passando a mão nas partes intimas da criança - Foto: Reprodução

Indivíduo teria sido visto passando a mão nas partes intimas da criançaFoto: Reprodução

Publicado 12/07/2026 17:14 | Atualizado 12/07/2026 17:14

Paraíba do Sul - Um homem foi preso em flagrante na última sexta-feira (10) acusado do crime de estupro de vulnerável. O suspeito foi contido por moradores locais após ter sido flagrado abusando de um bebê de 1 ano.

Após ser acionada, a Polícia Militar encontrou o acusado já imobilizado por populares e sentado no chão. Ao ser questionado pelos agentes sobre o ocorrido, o homem optou por permanecer em silêncio.

Em conversa com a polícia, a mãe e a tia da vítima detalharam o ocorrido. A tia relatou que cuidava da criança no momento da ação, pois a mãe da menor estava trabalhando. Ela afirmou ter presenciado o exato instante em que o homem passou a mão nas partes íntimas da vítima.

Apesar de não possuir parentesco de sangue com a família, o acusado foi criado desde os 5 anos de idade pela avó da vítima como se fosse um filho e residia no mesmo imóvel onde o crime aconteceu.

Durante a abordagem, os policiais realizaram a revista pessoal no acusado, mas nenhum item ilícito foi encontrado.

A criança foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora da Piedade, onde passou por atendimento médico e realização de exames periciais. O suspeito, que alegava dores pelo corpo devido à contenção realizada pelos moradores, também recebeu atendimento na mesma unidade hospitalar antes de ser apresentado à 107ª DP.