iPhone 13 foi recuperado pela Polícia Civil - Foto: Divulgação/107ª DP

iPhone 13 foi recuperado pela Polícia CivilFoto: Divulgação/107ª DP

Publicado 23/06/2026 22:43

Paraíba do Sul - A Polícia Civil recuperou, nesta terça-feira (23), em Paraíba do Sul, um celular que havia sido roubado em Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Um jovem foi autuado por receptação culposa.

Segundo a 107ª DP, o aparelho foi rastreado através do IMEI e a identificação foi de que o dispositivo estava sendo utilizado por um morador do bairro Amapá. Na residência do usuário, um jovem de 18 anos, o celular foi encontrado. Ele comprovou que havia adquirido o celular em março por R$ 1.800,00 por meio de conhecidos da cidade e acreditava que o telefone era de procedência regular.

As investigações mostram que o celular foi oferecido ao jovem por meio do WhatsApp apenas um dia após ter sido roubado. Na ocasião, criminosos abordaram a vítima com uma arma de fogo e subtraíram o aparelho na presença de sua filha.

Um inquérito foi instaurado para apuração dos crimes de receptação qualificada e associação criminosa contra dois indivíduos, de 19 e 21 anos, moradores de Paraíba do Sul, que estariam envolvidos na negociação e venda do celular.

O telefone será devolvido ao proprietário após os procedimentos legais. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos na venda de eletrônicos de origem criminosa na cidade.