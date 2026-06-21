Mulher foi presa pelo crime de furto mediante fraudeFoto: Divulgação/107ª DP
Operadora de caixa é presa por usar dados de cartão de fidelidade de idoso para fazer compras em supermercado
Mulher gastou cerca de R$ 350, segundo as investigações
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Prefeitura fortalece educação ambiental em Paraíba do Sul com lançamento do programa Lixo Zero
Lançamento aconteceu no CIEP Municipalizado Haroldo Machado Barros
Homem suspeito de matar mulher e abandonar corpo na linha férrea é preso em Paraíba do Sul
Indivíduo era dependente químico, assim como a vítima
Homem é preso por tentativa de feminicídio e de homicídio em Paraíba do Sul
Crimes ocorreram no dia 30 de maio
Hambúrguer de tilápia de Paraíba do Sul vence Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar
Receita é feita com ingredientes frutos da produção local
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