Mulher foi presa pelo crime de furto mediante fraude - Foto: Divulgação/107ª DP

Mulher foi presa pelo crime de furto mediante fraudeFoto: Divulgação/107ª DP

Publicado 21/06/2026 13:25

Paraíba do Sul - Uma operadora de caixa, de 29 anos, foi presa em flagrante no início da noite desta sexta-feira (20), suspeita de furtar valores de um idoso de 77 anos por meio do uso indevido de um cartão fidelidade vinculado a uma rede de supermercados, em Paraíba do Sul.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação começou há dois dias, após a vítima procurar a 107ª DP e relatar que compras estavam sendo realizadas sem sua autorização utilizando os dados do cartão. O idoso percebeu a irregularidade depois que o cartão foi bloqueado devido ao excesso de gastos registrados.

Durante as apurações, os agentes contaram com o apoio da gerência do supermercado e analisaram imagens do circuito interno de segurança. As gravações permitiram identificar a suspeita, que trabalhava como operadora de caixa no estabelecimento. Segundo a polícia, ela teria memorizado os dados do cartão durante um atendimento anterior e, desde o dia 12 de junho, vinha utilizando as informações para realizar pequenas compras em benefício próprio.

Ainda segundo as investigações, os gastos indevidos somam aproximadamente R$ 350.

Para confirmar a continuidade da fraude e possibilitar a prisão em flagrante, os policiais passaram a monitorar novas movimentações vinculadas ao cartão. Após a identificação de uma nova compra realizada de forma fraudulenta nesta sexta-feira, a equipe foi até o supermercado, analisou as imagens das câmeras de segurança e efetuou a prisão da suspeita.

A mulher foi conduzida à delegacia e permaneceu presa à disposição da Justiça.