Colisão entre carro e trem em Paraíba do SulFoto: Reprodução

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Paraíba do Sul - Um carro foi atingido por um trem na manhã desta terça-feira (9), em Paraíba da Sul. O acidente aconteceu no bairro Liberdade, na localidade de Santa Josefa.
Ninguém ficou ferido na colisão.