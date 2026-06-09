Colisão entre carro e trem em Paraíba do SulFoto: Reprodução
Trem atinge carro na ferrovia em Paraíba do Sul
Ninguém ficou ferido na colisão
Paraíba do Sul - Um carro foi atingido por um trem na manhã desta terça-feira (9), em Paraíba da Sul. O acidente aconteceu no bairro Liberdade, na localidade de Santa Josefa.
Ninguém ficou ferido na colisão.
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