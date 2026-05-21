Casamento Social em Paraíba do Sul - Foto: Divulgação/PMPS

Casamento Social em Paraíba do SulFoto: Divulgação/PMPS

Publicado 21/05/2026 19:00

Paraíba do Sul - A cerimônia do Casamento Social foi realizada em Paraíba do Sul, oficializando a união de 17 casais em uma celebração especial promovida pela Prefeitura. A iniciativa, realizada por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, tem como objetivo garantir o acesso gratuito à regularização civil, promovendo inclusão social e fortalecendo os vínculos familiares no município.

Todo o processo, desde a habilitação até a cerimônia, foi realizado sem custos aos participantes. O evento reuniu casais, familiares, convidados e autoridades municipais.

Durante a cerimônia, o prefeito Júlio Canelinha destacou a importância da iniciativa: "Esse momento mostra a importância de iniciativas que cuidam das pessoas. O Casamento Social reforça o compromisso da Prefeitura com o cuidado com a população, reconhece as uniões, facilita o acesso a direitos e fortalece as famílias do nosso município".

