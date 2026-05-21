Casamento Social em Paraíba do SulFoto: Divulgação/PMPS
Casamento Social marca a união de 17 casais em Paraíba do Sul
Todo o processo foi realizado sem custos aos participantes
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Ação foi realizada no Bela Vista
Operação resulta na prisão de três homens e na apreensão de adolescentes em Paraíba do Sul
Foram localizadas armas, munições e grande quantidade de drogas
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