Cartaz de procurado foi divulgado pela Polícia Civil - Foto: Divulgação

Cartaz de procurado foi divulgado pela Polícia CivilFoto: Divulgação

Publicado 08/05/2026 14:19 | Atualizado 08/05/2026 15:26

Paraíba do Sul - Nesta sexta-feira (8), a Justiça decretou a prisão de um homem de 30 anos por tentativa de feminicídio e ameaça contra a própria companheira em Paraíba do Sul. O crime aconteceu no bairro Liberdade durante a noite do último domingo (3).

De acordo com as investigações, tudo começou por conta de ciúmes, após a vítima ter saído com uma amiga. Dentro da residência onde moravam, o acusado pegou uma faca na cozinha e aplicou golpes nos braços e nas mãos enquanto ela tentava se defender.

Ela tentou fugir, mas foi atingida pelas costas, com a faca perfurando um de seus pulmões. Ferida, ela saiu da residência e pediu socorro, fazendo o autor fugir do local antes da chegada da polícia.

Socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, onde segue internada em estado grave, porém estável. Ela precisou passar por uma drenagem pulmonar por conta das perfurações.

Segundo a vítima, o autor ainda teria dito que irá matá-la quando deixar a prisão.

A polícia segue em busca do foragido, que pode ter fugido para Petrópolis. Nesta sexta, buscas foram realizadas no município da Região Serrana, mas ele não foi encontrado.

Seu cartaz de “procurado” foi divulgado para que a população denuncie seu paradeiro, o que pode ser feito aliás do WhatsApp (24) 98833-8177, com o sigilo sendo garantido.