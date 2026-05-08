Cartaz de procurado foi divulgado pela Polícia CivilFoto: Divulgação
Homem é procurado após tentar matar a mulher a facadas em Paraíba do Sul
Prisão do indivíduo foi decretada nesta sexta
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Prisão do indivíduo foi decretada nesta sexta
Motorista perde controle do carro e invade mercado em Paraíba do Sul
Circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas
Armas que podem ter sido utilizadas em ataque contra policiais são apreendidas em Paraíba do Sul
Munições e drogas também foram encontradas
Dupla é condenada por tentativa de homicídio em Paraíba do Sul
Crime aconteceu em novembro de 2023
Condenada por envolvimento em crime sexual contra a própria filha é presa em Paraíba do Sul
Mulher foi condenada a 10 anos e 8 meses de prisão
Ação conjunta desarticula ponto de tráfico e captura foragidos por tentativa de homicídio em Paraíba do Sul
Trabalho foi feito pela 107ª DP e pelo 38º BPM
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