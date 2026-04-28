Tentativa de homicídio em bar na Rua das Palhas - Foto: Divulgação/107ª DP

Tentativa de homicídio em bar na Rua das PalhasFoto: Divulgação/107ª DP

Publicado 28/04/2026 17:09

Paraíba do Sul - O Tribunal do Júri da Comarca de Paraíba do Sul condenou, nesta segunda-feira (27), Kauan Moreira de Jesus e Leomir Oliveira Alves pelo crime de tentativa de homicídio na saída de um bar em novembro de 2023. Kauan recebeu pena de 12 anos de prisão, enquanto Leomir foi condenado a 9, ambos em regime fechado.

O crime ocorreu na saída de um evento no bar "Carioquinha", localizado na Rua das Palhas. Segundo a 107ª DP, um dos criminosos teria sido impedido de retornar ao estabelecimento pelo segurança do local cerca de meia hora após ter deixado o evento por ter se envolvido em uma discussão com um desafeto. Ao ser barrado, o homem sacou uma arma e efetuou diversos disparos ao ver o homem com quem havia se desentendido deixando o bar. A vítima fugiu sem ser atingida, mesmo sendo perseguida pelos dois autores.



As investigações apontam que o crime seria relacionado com o tráfico de drogas.

Kauan ficou foragido por cerca de um ano, sendo preso na praia de Botafogo, no Rio de Janeiro. Leomir ficou foragido por três meses até ser preso no Limoeiro, em Paraíba do Sul.



Com a decisão, os dois condenados, que já estavam presos, irão permanecer na prisão para o cumprimento das penas.



Dupla será julgada por homicídio

Os dois condenados ainda serão julgados por um suposto envolvimento em um homicídio em outubro de 2025, no bairro Grama, em frente à quadra do "Morro da Alegria". O crime ocorreu quando ambos já estavam presos, mas teriam criado um grupo no WhatsApp para planejar a morte da vítima. A motivação também seria o tráfico de drogas.