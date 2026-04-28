Tentativa de homicídio em bar na Rua das PalhasFoto: Divulgação/107ª DP
As investigações apontam que o crime seria relacionado com o tráfico de drogas.
Dupla será julgada por homicídio
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Tentativa de homicídio em bar na Rua das PalhasFoto: Divulgação/107ª DP
Dupla é condenada por tentativa de homicídio em Paraíba do Sul
Crime aconteceu em novembro de 2023
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Trabalho foi feito pela 107ª DP e pelo 38º BPM
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