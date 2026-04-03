Mandado de prisão foi cumprido contra o homem - Foto: Divulgação/107ª DP

Mandado de prisão foi cumprido contra o homemFoto: Divulgação/107ª DP

Publicado 03/04/2026 12:28

Paraíba do Sul - Uma ação conjunta das polícias Civil e Militar resultou na prisão de um homem de 26 anos pelos crimes de tentativa de homicídio e tráfico de drogas no bairro Bela Vista, em Paraíba do Sul. Os agentes cumpriram um mandado de prisão pela tentativa de homicídio e realizaram a prisão por tráfico em flagrante após encontrarem entorpecentes em uma barbearia improvisada que funcionava em sua residência.

Segundo a 107ª DP, a tentativa de homicídio aconteceu na madrugada do dia 8 de março no bairro Amapá, na saúda de um evento de pagode. Um homem de 42 anos deixava o local quando foi atingida de raspão por uma facada, se esquivou e fugiu. O indivíduo chegou a ser perseguido, mas o autor desistiu da ação ao se deparar com seguranças e foi embora. A investigação concluiu que o crime foi motivado por ciúmes.

Ao ser preso, o suspeito, que não possuía antecedentes criminais, disse que tentou esfaquear o homem após ele ter assediado sua namorada, que está grávida.

Na residência do homem, foram encontradas 11 porções de drogas, entre maconha e cocaína, todas guardadas em uma gaveta do guarda-roupas. O indivíduo disse ter adquirido os entorpecentes para revenda, já que está passando por dificuldades financeiras após ter fechado a barbearia com medo de ser preso.

Ele foi levado para a 107ª DP e permanece à disposição da Justiça.

